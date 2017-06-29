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life:) запустил телевидение

27.03.2017 17:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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life:) запустил телевидение

Мобильный оператор life:) запустил телевидение «itv life:)», которое включает более 50-ти каналов на любой вкус и безлимитный интернет в одном пакете. Смотреть его можно на смартфоне, планшете, компьютере и Android TV. Первые 30 дней бесплатно.

Для просмотра нужно зайти на сайт «itv life:)» или установить мобильное приложение, а затем ввести (номер телефона) и пароль. После окончания 30-дневного бесплатного периода стоимость «itv life:)» спишется со счета вашего мобильного телефона.

Стоимость пакета на 30 дней – 7,5 рублей, на сутки – 0,29 рублей.

 
 
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