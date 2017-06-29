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velcom предложил тариф для корпоративных клиентов с голосовым безлимитом
27.03.2017 17:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В линейке тарифных планов velcom появилось новое предложение для комфортной работы – тарифный план «Корпоративный 1000 unlim 3G».
Новый тарифный план предусматривает безлимитное общение внутри закрытой абонентской группы, 250 минут исходящих вызовов внутри 2G-сети, 250 МБ интернет-трафика с автоматическим SMS-уведомлением об окончании пакета, а главное – голосовой безлимит внутри 3G-сети velcom. Стоимость услуги составляет 6,5 рублей в месяц.
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В линейке тарифных планов velcom появилось новое предложение для комфортной работы –...
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