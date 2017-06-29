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Анонсирована стратегия StarCraft: Remastered
27.03.2017 16:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Blizzard Entertainment официально представила стратегию в реальном времени StarCraft: Remastered, которая включает улучшенную версию оригинального StarCraft и дополнение StarCraft: Brood War, сообщает
Обновленная версия получила текстуры высокого разрешения и поддержку онлайновой игры. При этом разработчики сохранили оригинальную механику и классические кампании.
Также сообщается, что в ближайшее время оригинальная игра в комплекте с дополнением Brood War станет доступна для бесплатной загрузки на сайте компании.
Релиз StarCraft: Remastered состоится летом этого года. Скорее всего, игра выйдет в июне.
Оригинальный StarCraft дебютировал в 1998 году. Наибольшую популярность игра получила в Южной Корее, где стала национальной киберспортивной дисциплиной.
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Компания Blizzard Entertainment официально представила стратегию в реальном времени StarCraft: Remastered, которая...
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