Анонсирована стратегия StarCraft: Remastered

Компания Blizzard Entertainment официально представила стратегию в реальном времени StarCraft: Remastered, которая включает улучшенную версию оригинального StarCraft и дополнение StarCraft: Brood War, сообщает InGame .

Обновленная версия получила текстуры высокого разрешения и поддержку онлайновой игры. При этом разработчики сохранили оригинальную механику и классические кампании.

Также сообщается, что в ближайшее время оригинальная игра в комплекте с дополнением Brood War станет доступна для бесплатной загрузки на сайте компании.

Релиз StarCraft: Remastered состоится летом этого года. Скорее всего, игра выйдет в июне.

Оригинальный StarCraft дебютировал в 1998 году. Наибольшую популярность игра получила в Южной Корее, где стала национальной киберспортивной дисциплиной.