|
Sledgehammer Games работает над Call of Duty: WWII
27.03.2017 16:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Действие новой части Call of Duty развернется во времена Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть в промо-материалы игры. При этом отмечается, что их источником является тот же человек, который в прошлом году первым сообщил о разработке Infinite Warfare. Подробности не уточняются.
Разработкой Call of Duty: WWII занимается студия Sledgehammer Games. Издательство Activision официально подтвердило, что серия вернется к истокам, сообщает
Ранее предполагалось, что новая Call of Duty отправит игроков во времена Вьетнамской войны 60-70-х годов прошлого века. Однако, похоже, что эта тема все еще слишком болезненна для американских разработчиков.
Релиз игры состоится в октябре-ноябре 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действие новой части Call of Duty развернется во времена Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии