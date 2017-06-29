Sledgehammer Games работает над Call of Duty: WWII

Действие новой части Call of Duty развернется во времена Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть в промо-материалы игры. При этом отмечается, что их источником является тот же человек, который в прошлом году первым сообщил о разработке Infinite Warfare. Подробности не уточняются.

Разработкой Call of Duty: WWII занимается студия Sledgehammer Games. Издательство Activision официально подтвердило, что серия вернется к истокам, сообщает InGame .





Ранее предполагалось, что новая Call of Duty отправит игроков во времена Вьетнамской войны 60-70-х годов прошлого века. Однако, похоже, что эта тема все еще слишком болезненна для американских разработчиков.

Релиз игры состоится в октябре-ноябре 2017 года.