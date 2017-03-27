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Илон Маск намерен соединить человеческий мозг и компьютер
28.03.2017 07:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск собирается соединить человеческий мозг и компьютер, для этой цели он основал новую компанию Neuralink ("Ньюралинк"), разрабатывающую необходимые технологии, сообщает издание
Фирма Neuralink была зарегистрирована в американском штате Калифорния в июле 2016 года. В документах указано, что она занимается "исследованиями в сфере медицины".
По данным источников газеты, компания разрабатывает технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса.
Технология "нейронного кружева" предполагает имплантацию электродов в мозг, таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера, пишет газета.
Основатели Neuralink надеются, что в будущем данные технологии помогут увеличить возможности человеческого мозга, а также лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич.
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Компания Neuralink, занимающаяся данным проектом, уже начала набирать штат научных сотрудников, среди которых специалисты в сфере электроники, а также исследователи...
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