МИНСК, 28 мар — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск собирается соединить человеческий мозг и компьютер, для этой цели он основал новую компанию Neuralink ("Ньюралинк"), разрабатывающую необходимые технологии, сообщает издание Wall Street Journal .

Фирма Neuralink была зарегистрирована в американском штате Калифорния в июле 2016 года. В документах указано, что она занимается "исследованиями в сфере медицины".

По данным источников газеты, компания разрабатывает технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса.

Технология "нейронного кружева" предполагает имплантацию электродов в мозг, таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера, пишет газета.

Основатели Neuralink надеются, что в будущем данные технологии помогут увеличить возможности человеческого мозга, а также лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич.