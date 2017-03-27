Американский многоразовый самолет Boeing X-37B побил рекорд продолжительности пребывания на орбите. Об этом сообщает издание Spaceflight101 .



Изображение: USAF / Boeing

Космический аппарат поднялся в воздух 20 мая 2015 года со стартовой площадки SLC-41 базы ВВС США на мысе Канаверал и до сих пор не приземлился. Таким образом, он провел в воздухе более 675 суток (на момент публикации — 678).

Этот полет стал самым продолжительным для миссии. Предыдущий «рекорд» был установлен во время третьего полета шаттла — тогда он провел в воздухе 674 дня.

Напомним , беспилотный орбитальный самолет называют также Orbital Test Vehicle — «орбитальная летающая лаборатория». Его разработали совместно Boeing, NASA и ВВС США.

Самолет предназначен для функционирования на высотах от 200−750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется два Boeing X-37, которые в период с 2010 по 2014 год совершили в общей сложности три успешных полета.

Подробно назначение и задачи, для которых ВВС США использует аппарат, не разглашаются. Официально сообщалось, что на мини-шаттле военные и NASA испытают ионный ракетный двигатель, а также влияние космических условий на перспективные материалы.

По другим данным, самолет тестирует двигатели для работы на относительно низкой орбите (около 320 километров) для последующего размещения спутников на ней. Также среди версий — разведывательные цели. Ранее эксперты, опрошенные изданием Space.com, сообщали , что мини-шаттл может быть предназначен для отработки уничтожения космических спутников.