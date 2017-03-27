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Картинка дня: как выглядит краш-тест салона самолета с пассажирами

28.03.2017 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Обычно краш-тесты проводят для автомобилей: сажают в салон манекены и специально устраивают аварию. Недавно в США провели необычное испытание — с высоты уронили часть фюзеляжа самолета. Об этом сообщает сайт NASA.

Картинка дня: как выглядит краш-тест салона самолета с пассажирами
Изображение: NASA Langley Research Center / youtube.com

Поперечное сечение выреза фюзеляжа испытали на вертикальное падение с высоты 4,3 метра на скорости 9,14 метра в секунду. Тест провели два американских агентства — NASA (Национальное управление по воздухоплаванию) и FAA (Федеральное управление гражданской авиации США).

В салоне сидели десять манекенов: восемь среднего роста, один крупный и один миниатюрный. Также на установке были измерительные приборы, которые позволили определить, какие нагрузки получает конструкция.

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Инженеры сделали вывод, что некоторые манекены получили сильный толчок. Однако вероятность серьезной травмы они оценили как низкую. Установка из сидений осталась цела, что специалисты оценили как позитивный результат.

Исследователи продолжат анализ данных с приборов. Они надеются, что результаты помогут разработать новые принципы обеспечения устойчивости к ударам для будущих конструкций самолетов.

 
 
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Обычно краш-тесты проводят для автомобилей: сажают в салон манекены и специально устраивают аварию. Недавно в США провели необычное испытание — с высоты...

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