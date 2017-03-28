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Анонсирован многопользователький шутер Destiny 2

28.03.2017 16:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Activision официально анонсировала многопользователький шутер Destiny 2, разместив на своей странице в Twitter промо-изображение игры. Подробности будут объявлены позже, сообщает InGame.

Ранее в Сеть утек плакат игры, согласно которому в продажу она поступит 8 сентября 2017 года. При этом появится она не только на приставках PlayStation 4 и Xbox One, но и на персональных компьютерах.

Поговаривают, что пользователи PlayStation 4 первыми получат доступ к бета-тестированию новой части, которое начнется в июне текущего года.

Анонсирован многопользователький шутер Destiny 2

Destiny — многопользовательский шутер от первого лица, действие которого протекает в далеком будущем, когда на землю проникла враждебная цивилизация. Одной из особенностей игры является наличие сюжетных квестов.

 
 
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