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Анонсирован многопользователький шутер Destiny 2
28.03.2017 16:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Activision официально анонсировала многопользователький шутер Destiny 2, разместив на своей странице в Twitter промо-изображение игры. Подробности будут объявлены позже, сообщает
Ранее в Сеть утек плакат игры, согласно которому в продажу она поступит 8 сентября 2017 года. При этом появится она не только на приставках PlayStation 4 и Xbox One, но и на персональных компьютерах.
Поговаривают, что пользователи PlayStation 4 первыми получат доступ к бета-тестированию новой части, которое начнется в июне текущего года.
Destiny — многопользовательский шутер от первого лица, действие которого протекает в далеком будущем, когда на землю проникла враждебная цивилизация. Одной из особенностей игры является наличие сюжетных квестов.
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Компания Activision официально анонсировала многопользователький шутер Destiny 2, разместив на своей...
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