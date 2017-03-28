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Демо-версия Mafia III появится в Steam

28.03.2017 16:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания 2K Games анонсировала бесплатную демо-версию криминального боевика Mafia III, которая станет доступна в Steam в ближайшее время, сообщает InGame.

Демка будет включать начало игры. Стоит отметить, что сразу после пролога, прохождение которого занимает около двух часов, игра резко теряет увлекательность – игровой процесс сводится к выполнению однообразных и рутинных заданий, в результате чего Mafia III подверглась критике журналистами и игроками. От скуки спасают только великолепные постановочные сцены и интересный сюжет.

События Mafia III происходят в Нью-Бордо в 1968 году. Главный герой игры – ветеран Вьетнама Линкольн Клей. Он возвращается с войны в Америку, где его никто не ждет, чтобы найти свое место в жизни. Вскоре Линкольн прибивается к небольшой банде – ее участники заменили ему семью, которой у него не было с детства. И дела будто бы налаживаются… до того дня, когда товарищи Клея поплатятся жизнями, перейдя дорогу итальянской мафии. Отныне для Линкольна лишь одно имеет значение – месть. Но чтобы достичь этой цели, ему предстоит найти верных людей, полностью изменить баланс сил в преступном мире Нью-Бордо и построить собственную империю.

 
 
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Компания 2K Games анонсировала бесплатную демо-версию криминального боевика Mafia III, которая станет...

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