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Вышло обновление iOS 10.3
28.03.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Пользователям мобильных устройств Apple стало доступно обновление iOS 10.3. В нем представлены новые функции, в том числе поиск наушников AirPods с помощью «Найти iPhone», а также дополнительные способы использования Siri с программами для оплаты покупок, заказа поездок и взаимодействия с автомобилями.
Также в iOS 10.3 реализована новая файловая система APFS, которая оптимизирована для работы с 64-разрядными приложениями и более надежно шифрует пользовательские данные.
Кроме этого, в новой системе полностью переработан раздел Apple ID, изменилась анимация открытия панели многозадачности, расширена поддержка устройств HomeKit и исправлены некоторые ошибки.
Напомним, что iOS 11 будет представлена уже в июне. Однако простые пользователи получат ее не раньше сентября.
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Пользователям мобильных устройств Apple стало доступно обновление iOS 10.3. В нем представлены новые...
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