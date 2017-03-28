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Вышло обновление iOS 10.3

28.03.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пользователям мобильных устройств Apple стало доступно обновление iOS 10.3. В нем представлены новые функции, в том числе поиск наушников AirPods с помощью «Найти iPhone», а также дополнительные способы использования Siri с программами для оплаты покупок, заказа поездок и взаимодействия с автомобилями.

Также в iOS 10.3 реализована новая файловая система APFS, которая оптимизирована для работы с 64-разрядными приложениями и более надежно шифрует пользовательские данные.

Вышло обновление iOS 10.3

Кроме этого, в новой системе полностью переработан раздел Apple ID, изменилась анимация открытия панели многозадачности, расширена поддержка устройств HomeKit и исправлены некоторые ошибки.

Напомним, что iOS 11 будет представлена уже в июне. Однако простые пользователи получат ее не раньше сентября.

 
 
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Пользователям мобильных устройств Apple стало доступно обновление iOS 10.3. В нем представлены новые...

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