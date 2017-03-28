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Surface Book 2 пропустит апрельскую презентацию Microsoft

28.03.2017 15:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В середине марта появилась информация о том, что компания Microsoft уже приступила к производству ноутбука Surface Book 2, официальный анонс которого ожидается в марте. Теперь же сообщается, что устройство пропустит весеннюю пресс-конференцию компании и будет представлено позже.

Презентация новых устройств Microsoft ожидается в начале апреля. В рамках мероприятия компания покажет планшетный компьютер Surface Pro 5 и представит финальную версию операционной системы Windows 10 Creators.

Surface Book 2 пропустит апрельскую презентацию Microsoft

Surface Book 2 будет традиционным ноутбуком без отсоединяемой клавиатуры. От последней компания решила избавиться, чтобы придать устройству более премиальный вид и подчеркнуть его отличие от гибридных планшетов. По слухам, стоимость базовой версии Surface Book 2 составит $1000.

 
 
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В середине марта появилась информация о том, что компания Microsoft уже приступила к производству...

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