В середине марта появилась информация о том, что компания Microsoft уже приступила к производству ноутбука Surface Book 2, официальный анонс которого ожидается в марте. Теперь же сообщается, что устройство пропустит весеннюю пресс-конференцию компании и будет представлено позже.

Презентация новых устройств Microsoft ожидается в начале апреля. В рамках мероприятия компания покажет планшетный компьютер Surface Pro 5 и представит финальную версию операционной системы Windows 10 Creators.





Surface Book 2 будет традиционным ноутбуком без отсоединяемой клавиатуры. От последней компания решила избавиться, чтобы придать устройству более премиальный вид и подчеркнуть его отличие от гибридных планшетов. По слухам, стоимость базовой версии Surface Book 2 составит $1000.