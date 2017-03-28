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Apple может купить Disney за $200 миллиардов

28.03.2017 14:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple может купить кинокомпанию Disney. Такое предположение высказал аналитик RBC Стивен Кахолл.

На сегодняшний день Apple имеет $200 миллиардов наличности. Часть этой суммы находится в офшорах и может быть потрачена на покупку Disney. По мнению аналитика, это будет удачная инвестиция с учетом того, что кинокомпания регулярно выпускает фильмы и мультфильмы, которые приносят огромные прибыли. На сегодняшний день рыночная стоимость Disney составляет $177,5 миллиардов.

Apple может купить Disney за 0 миллиардов

Отметим, что Disney уже имеет тесную связь с компанией Apple. История берет начало еще в 1986 году, когда Стив Джобс выкупил у Джорджа Лукаса студию Pixar за $5 миллионов. В 2006 году после длительных и непростых переговоров она была куплена компанией Walt Disney Pictures за $7,4 миллиарда, что сделало Стива Джобса крупнейшим акционером Disney.

 
 
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Компания Apple может купить кинокомпанию Disney. Такое предположение высказал аналитик RBC Стивен Кахолл....

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