Сразу несколько видео с участием сирийских танков Т-62 были опубликованы в Сети. На обоих роликах боевые машины подверглись обстрелу из противотанковых комплексов TOW, сообщает «Российская газета».

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В первом ролике видно, что ракета хотя и поражает Т-62М, экипаж остается невредимым и самостоятельно покидает машину. Детонации боеукладки также не происходит. Когда дым рассеивается, машина остается целой.

Во втором ролике ситуация повторяется с той лишь разницей, что Т-62М в комментарии к ролику террористы назвали Т-90. На видео ракета TOW попадает в танк, вспышка, дым, и ничего не происходит. Внешне боевая машина остается целой, а танкисты самостоятельно покидают поврежденный Т-62М.

Танк Т-62 производился в СССР с 1961 по 1975 год. Это был первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием калибра 115 мм и массой среднего танка при высоком уровне бронирования.

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Модернизированный вариант Т-62М появился в 1983 году. Он получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.

Танк получил новый двигатель В-55У мощностью 620 л.с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.