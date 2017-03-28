﻿ Редкий случай: к голове мужчины "прилипают" предметы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Редкий случай: к голове мужчины "прилипают" предметы

29.03.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Джейми Китона прозвали «настоящим Человеком Икс» — он может притягивать предметы к своей голове. Правда, за этим стоит не сверхспособность, а редкое состояние кожи, рассказывает Daily Mail.

Редкий случай: к голове мужчины "прилипают" предметы
Фото: Can Head / facebook.com

Чаще всего 47-летний Китон «приклеивает» к своей голове бутылки и банки. Держатся они настолько крепко, что мужчина может наклонить голову и налить напиток.

У этого состояния пока нет названия. Сам Китон в шутку предлагает называть эго «болезнь присасывания банок к голове». Он утверждает, что вдобавок его раны заживают быстрее, а стареет он медленнее, чем обычный человек.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Точная причина такого состояния неизвестна, однако температура кожи Китона превышает 37,7 градусов Цельсия. Специалисты полагают, что из-за этого поры его кожи работают как присоски, помогая удерживать предметы. О похожих случаях специалисты в США раньше не слышали.

Впервые Китон заметил, что к нему прилипают предметы, когда ему было семь лет. Позже он старался скрыть свою «способность», опасаясь, что люди будут его бояться.

Сейчас мужчина начал получать выгоду от своей особенности. Он утверждает, что зарабатывает до 1500 долларов за день, выступая на разных шоу. Год назад он установил рекорд Гиннесса, продержав восемь банок на голове в течение десяти секунд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джейми Китона прозвали «настоящим Человеком Икс» — он может притягивать предметы к своей голове. Правда, за этим стоит не сверхспособность, а редкое состояние...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
советские Т-62 выдержали попадание американских ракет TOW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика