Джейми Китона прозвали «настоящим Человеком Икс» — он может притягивать предметы к своей голове. Правда, за этим стоит не сверхспособность, а редкое состояние кожи, рассказывает Daily Mail .



Фото: Can Head / facebook.com

Чаще всего 47-летний Китон «приклеивает» к своей голове бутылки и банки. Держатся они настолько крепко, что мужчина может наклонить голову и налить напиток.

У этого состояния пока нет названия. Сам Китон в шутку предлагает называть эго «болезнь присасывания банок к голове». Он утверждает, что вдобавок его раны заживают быстрее, а стареет он медленнее, чем обычный человек.

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Точная причина такого состояния неизвестна, однако температура кожи Китона превышает 37,7 градусов Цельсия. Специалисты полагают, что из-за этого поры его кожи работают как присоски, помогая удерживать предметы. О похожих случаях специалисты в США раньше не слышали.

Впервые Китон заметил, что к нему прилипают предметы, когда ему было семь лет. Позже он старался скрыть свою «способность», опасаясь, что люди будут его бояться.

Сейчас мужчина начал получать выгоду от своей особенности. Он утверждает, что зарабатывает до 1500 долларов за день, выступая на разных шоу. Год назад он установил рекорд Гиннесса, продержав восемь банок на голове в течение десяти секунд.