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Месторождение базальта впервые открыто в Беларуси

29.03.2017 12:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусские геологи впервые открыли месторождение базальта на территории республики, сообщил начальник управления по геологии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.

Месторождение базальта впервые открыто в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: мы можем открыть любую шахту и добывать любые ресурсы

"Получены первые результаты геологоразведочных работ. Открыто новое месторождение базальта. Это новый для Беларуси вид сырья", — сказал Мамчик в среду на пресс-конференции в Минске.

Ранее белорусские специалисты завершили строительство "под ключ" Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Комментируя это событие, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что белорусы "могут открыть любую шахту и добывать там любые полезные ископаемые".

Базальт — магматическая вулканическая горная порода основного состава. Его используют как сырье для щебня, производства базальтового волокна (для производства теплозвукоизоляционных материалов), каменного литья и кислотоупорного порошка, плиты мощения, брусчатки, облицовочных плит, а также в качестве наполнителя для бетона.

Базальт весьма устойчив к атмосферному воздействию и потому часто используется для наружной отделки зданий и для изготовления скульптур, устанавливаемых на открытом воздухе и в качестве строительного и облицовочного материала.

 
Теги: Минск
 
 
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Это новый для республики вид сырья. Белорусские геологи уже получили первые результаты разведочных работ.

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