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Месторождение базальта впервые открыто в Беларуси
29.03.2017 12:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусские геологи впервые открыли месторождение базальта на территории республики, сообщил начальник управления по геологии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Получены первые результаты геологоразведочных работ. Открыто новое месторождение базальта. Это новый для Беларуси вид сырья", — сказал Мамчик в среду на пресс-конференции в Минске.
Ранее белорусские специалисты
Базальт — магматическая вулканическая горная порода основного состава. Его используют как сырье для щебня, производства базальтового волокна (для производства теплозвукоизоляционных материалов), каменного литья и кислотоупорного порошка, плиты мощения, брусчатки, облицовочных плит, а также в качестве наполнителя для бетона.
Базальт весьма устойчив к атмосферному воздействию и потому часто используется для наружной отделки зданий и для изготовления скульптур, устанавливаемых на открытом воздухе и в качестве строительного и облицовочного материала.
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Это новый для республики вид сырья. Белорусские геологи уже получили первые результаты разведочных работ.
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