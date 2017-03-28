﻿ Проект 22220: что ждет арктический флот России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Проект 22220: что ждет арктический флот России

29.03.2017 13:34 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Россия намерена обеспечить лидерство в Арктике, реализовав проект 22200. На заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках форума"Арктика — территория диалога" в среду были озвучены подробности реализации проекта.

Сроки

Российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 будет перед заказчику — госкорпорации "Росатом" — в мае 2019 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. 

​Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" намечено сдать в ноябре 2020 года, а атомный ледокол этого же проекта "Урал" — годом позже, сообщает Sputnik.

Осьмаков особо подчеркнул, что на проблему влияния западных санкций на строительство новых российских атомных ледоколов удалось полностью решить. Эта проблема хотя и повлияла на сроки, но незначительно. Скорее смещение сроков сдачи, по его словам, связано с использованием на ледоколе инновационного оборудования, созданного впервые.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о необходимости строительства атомного ледокола нового поколения "Лидер".

Задачи

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

​Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Технический проект атомохода разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году.    

Головной ледокол
Проект 22220: что ждет арктический флот России
© Инфографика
Российский головной атомный ледокол "Арктика"

Спуск на воду самого мощного в мире атомного ледокола "Арктика" состоялся 16 июня 2016 года. Ледокол был заложен в ноябре 2013 года. Длина универсального атомного ледокола проекта 22220 составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек.

Атомоход будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ранее сообщалось, что срок сдачи головного ледокола — декабрь 2017 года.  

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атомные ледоколы проекта 22220 необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Месторождение базальта впервые открыто в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика