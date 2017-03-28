МИНСК, 29 мар — Sputnik. Россия намерена обеспечить лидерство в Арктике, реализовав проект 22200. На заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках форума"Арктика — территория диалога" в среду были озвучены подробности реализации проекта.

Сроки

Российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 будет перед заказчику — госкорпорации "Росатом" — в мае 2019 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

​Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" намечено сдать в ноябре 2020 года, а атомный ледокол этого же проекта "Урал" — годом позже, сообщает Sputnik .

Осьмаков особо подчеркнул, что на проблему влияния западных санкций на строительство новых российских атомных ледоколов удалось полностью решить. Эта проблема хотя и повлияла на сроки, но незначительно. Скорее смещение сроков сдачи, по его словам, связано с использованием на ледоколе инновационного оборудования, созданного впервые.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о необходимости строительства атомного ледокола нового поколения "Лидер".

Задачи

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

​Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Технический проект атомохода разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году.

Головной ледокол

© Инфографика Российский головной атомный ледокол "Арктика"

Спуск на воду самого мощного в мире атомного ледокола "Арктика" состоялся 16 июня 2016 года. Ледокол был заложен в ноябре 2013 года. Длина универсального атомного ледокола проекта 22220 составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек.

Атомоход будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ранее сообщалось, что срок сдачи головного ледокола — декабрь 2017 года.