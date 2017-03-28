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Новинки гаджетов с международной выставки CES в Лас-Вегасе
29.03.2017 09:49 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
С каждым годом на рынке электроники появляется все больше интересных вещей, которые кардинально меняют наше представление о человеческих возможностях. Дизайнеры и инженеры со всего мира ежегодно собираются на международную выставку в Лас-Вегасе, чтобы продемонстрировать свои достижения и поделиться ними с общественностью. <a href="http://ansilum.ru/">Интерактивная реклама</a>, которая беспрерывно рассказывает об открытиях в сфере электроники, позволяет быстро сориентироваться в ситуации и обратить внимание на самые выдающиеся изобретения. </p>
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<li>Исследовательский центр Razer представил на выставке игровой ноутбук, который готовится к выпуску в последующие годы. Неизвестно, насколько он будет востребован, но характеристики компьютера поражают своей новизной. Интерактивная <a href="http://ansilum.ru/">проекционная реклама</a> рассказывает о тех изменениях, которые претерпела эта индустрия. В ноутбуке предполагается сделать дополнительные экраны, которые будут располагаться по бокам основного и иметь диагональ 17 дюймов. Это позволит получать настоящее панорамное изображение. Мониторы будут с высочайшим разрешением для максимальной визуализации происходящего. Вес оборудования не будет превышать 5 кг. В качестве бортовой видеокарты выступит Nvidia GeForce GTX 1080. </li>
<li>Не так давно мы удивлялись новому поколению умных зубных щеток, а теперь вслед за этим изобретением последовали умные расчески. У многих потребителей это может вызвать невольную улыбку, но характеристики щетки для волос действительно уникальны. <a href="http://ansilum.ru/storegefest/solutions/interaktivnye-resheniya/interaktivnyy-stol">Интерактивный стол</a> поможет детально разобраться с теми функциями, которые включены в этот интересный гаджет. Расческа способна давать советы по правильному уходу за волосами, имеет микрофон и датчики, сообщающие о состоянии волос и их влажности и помогающие создать правильное натяжение при расчесывании. </li>
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С каждым годом на рынке электроники появляется все больше интересных вещей, которые кардинально меняют наше представление о человеческих возможностях. Дизайнеры...
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