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Новинки гаджетов с международной выставки CES в Лас-Вегасе

29.03.2017 09:49 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения  
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С каждым годом на рынке электроники появляется все больше интересных вещей, которые кардинально меняют наше представление о человеческих возможностях. Дизайнеры и инженеры со всего мира ежегодно собираются на международную выставку в Лас-Вегасе, чтобы продемонстрировать свои достижения и поделиться ними с общественностью. <a href="http://ansilum.ru/">Интерактивная реклама</a>, которая беспрерывно рассказывает об открытиях в сфере электроники, позволяет быстро сориентироваться в ситуации и обратить внимание на самые выдающиеся изобретения. </p>
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<li>Не так давно мы удивлялись новому поколению умных зубных щеток, а теперь вслед за этим изобретением последовали умные расчески. У многих потребителей это может вызвать невольную улыбку, но характеристики щетки для волос действительно уникальны. <a href="http://ansilum.ru/storegefest/solutions/interaktivnye-resheniya/interaktivnyy-stol">Интерактивный стол</a> поможет детально разобраться с теми функциями, которые включены в этот интересный гаджет. Расческа способна давать советы по правильному уходу за волосами, имеет микрофон и датчики, сообщающие о состоянии волос и их влажности и помогающие создать правильное натяжение при расчесывании. </li>
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