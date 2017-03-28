Основными поставщиками качественных фотоаппаратов не только для профессионального, но и бытового назначения являются такие всемирно известные бренды, как Sony, Nicon...

Ценовая категория до 400 у.е. отлично подойдет для молодых начинающих фотографов, а также для девушек. Такой фотоаппарат имеет небольшие размеры и мало весит — около 500-550 г. Корпус устройства пластиковый, поэтому и цена на него относительно невелика, но этот материал бывает хрупким, поэтому рекомендуется носить аппарат в специальном чехле. Если установить на такой фотоаппарат хорошую оптику, то качество снимков может быть выше среднего, так как в устройстве используются надежные комплектующие. Проекционная реклама расскажет вам о том, что матрица такого фотоаппарата немного урезана, поэтому устройство можно отнести к неполнокадровым. Внимательно прослушайте рекомендации интерактивного менеджера, чтобы правильно подобрать оптику.

Далее ценовой диапазон расширяется в пределах 450 - 600 у.е. Эти камеры считаются уже более продвинутыми по сравнению с описанными выше. Используя интерактивный стол, вы сможете ознакомиться с конструктивными особенностями устройств, светочувствительностью и качеством матрицы, скоростью съемки и прочими характеристиками фотоаппаратов.

Тем, кто заинтересован в качественных снимках, рекомендуется приобретать фотоаппарат и оптику раздельно. В стандартной поставке на фотоаппарат устанавливается бюджетная версия оптики, поэтому снимки не будут отличаться высоким качеством, особенно если съемка будет вестись в слабоосвещенном помещении или вечером.