На мероприятии в Нью-Йорке компания Samsung представила свои главные смартфоны 2017 года — Galaxy S8 и Galaxy S8+. Это мощные устройства с изогнутыми экранами, продвинутыми камерами и искусственным интеллектом.







Внешний вид

Оба флагманских устройства получили корпуса из стекла и металла с закругленными на манер предыдущих смартфонов Galaxy Edge экранами. Дисплеи — диагональю 5,8 дюймов в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8+ — занимают практически всю фронтальную панель смартфонов.





От физической кнопки «Домой» со сканером отпечатков пальцев было решено отказаться — впервые в серии Galaxy S. Ее место займут экранные клавиши навигации, а сканер отпечатков переехал на заднюю панель обоих гаджетов (правее модуля основной камеры).





Кроме того, новые смартфоны Samsung ожно будет разблокировать с помощью сканера радужной оболочки глаза. Для этого над экраном установлен дополнительный сенсор:





Также сканер радужки позволит верифицировать аккаунт Samsung и идентифицировать себя на различных сайтах.

Из других особенностей — отдельная кнопка включения интеллектуального голосового ассистента Bixby на торце смартфонов (о нем подробнее немного позже). В остальном Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus напоминают предыдущие флагманские аппараты компании — общие черты вполне узнаваемы.

Сохранится защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфоны можно погружать в воду на глубину до полутора метров на полчаса, а также 3,5 мм аудиоразъем, от которого отказались в Apple.





Из-за практически полного отсутствия рамок и вытянутого дисплея, 5,8-дюймовый Galaxy S8 будет лишь немногим больше 5,1-дюймового Galaxy S7 (148,9×68×8 мм против 142,4×69,6×7,9 мм). Вес смартфона составляет 155 граммов.

Габариты Samsung Galaxy S8 Plus — 159,5×73,4×8,1 мм, вес -173 грамма (у прошлогоднего Galaxy S7 edge — 150,9×72,6×7,7 мм, вес — 157 граммов).

Технические характеристики

В зависимости от региона продаж Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus будут оснащаться двумя процессорами — Qualcomm Snapdragon 835 (для США и нескольких других стран) и Samsung Exynos 8895 (глобальная версия). В Беларусь традиционно будут поставляться смартфоны на чипсетах Exynos.

Оба чипа выполнены по продвинутому энергоэффективному 10-нм техпроцессу и, судя по последней информации , по производительности обгоняют до текущего момента самые мощные iPhone 7 Plus с чипом Apple A10 Fusion.

У Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (в Китае будут продаваться еще и варианты с 6/128 ГБ памяти), а также слот под карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ. Емкость несъемного аккумулятора Galaxy S8 составит 3000 мАч, Galaxy S8 Plus — 3500 мАч. Присутствует и технология ускоренной зарядки.

Дисплеи

Главной «фишкой» изогнутых Super AMOLED-дисплеев обоих устройств стало их необычное соотношение сторон — 18,5:9 (стандартное соотношение — 16:9). Это позволит не увеличивать корпуса смартфонов в ширину при большей диагонали — 5,8 дюйма в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8 Plus.





Максимальное разрешение обоих дисплеев составляет 2960 на 1440 пикселей (QuadHD+), однако, для экономии энергии, можно выбрать режим 2220×1080 (FHD+) или 1480×720 пикселей (HD+).





Защищены дисплеи новинок прочным стеклом Gorilla Glass 5.

Камеры

Разрешение основной камеры в сравнении с прошлогодними флагманами компании осталось неизменным — 12 Мп (диафрагма f/1.7), но при этом она будет базироваться на новом сенсоре компании Sony IMX333 и получит возможность снимать видео со скоростью в 1000 кадров в секунду, как и Sony Xperia XZ Premium.

Быстро включить основную камеру S8 можно двойным нажатием кнопки блокировки.

Разрешение фронтальной камеры по сравнению с предшественником выросло с 5 до 8 Мп (f/1.7), она поддерживает функцию «умный автофокус» для более четких селфи.

Ассистент Bixby и превращение смартфона в компьютер

Совсем недавно компания Samsung официально представила сервис Bixby — самообучаемый голосовой помощник, который будет встроен в новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Для него здесь есть отдельная физическая кнопка на торце (также для вызова можно просто сказать «Bixby»).

Утверждается, что с помощью голосовых команд Bixby может контролировать почти все то же, что и при обычном взаимодействии с сенсорным экраном (например, запустить приложение или поискать что-нибудь в интернете). Для этого голосовой ассистент понимает неполные команды.

По утверждению создателей, Bixby использует технологии искусственного интеллекта и «глубокое обучение». Его интерфейс — «естественный и интуитивно понятный», также он легко обучается вне зависимости от количества добавляемых функций.

Второй «фишкой» новых смартфонов стала возможность превращения в полноценный компьютер (Galaxy Desktop) с помощью док-станции DeX. Компактная станция оснащена кулером, HDMI-выходом, двумя USB и одним Ethernet-портом. Подключаете к док-станции монитор, мышь с клавиатурой, и вот перед вами уже компьютер с оптимизированным под большие экраны интерфейсом.





Из новшеств также стоит отметить режим Bluetooth dual audio, позволяющий подключать к смартфону сразу два комплекта беспроводных колонок или наушников и одновременно проигрывать на них музыку. При этом уровень громкости на каждом из подключенных устройств можно регулировать отдельно.

Цены и дата старта продаж

Предзаказ на устройства открывается с сегодняшнего дня. Мировой старт продаж Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus намечен на 21 апреля. Стоимость новинок в Европе составляет 799 евро за младшую модель и 899 евро за устройство с приставкой Plus. За док-станцию придется отдать еще 150 евро.

О стоимости и дате начала продаж новинок в Беларуси пока ничего не известно.