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Подтверждена стоимость смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

29.03.2017 17:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Чешский оператор Vodafone рассекретил стоимость новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, официальный анонс которых состоится сегодня вечером.

Стоимость 5,8-дюймового Galaxy S8 составит около 815 евро, а 6,2-дюймовый Galaxy S8 Plus обойдется в 925 евро. Для сравнения, Galaxy S7 и S7 edge стоили на старте 700 и 800 евро соответственно.

Обе модели получат экран с разрешением 2960 х 1440 пикселей. Однако при желании его можно будет понизить до 2220 х 1080 или 1480 х 720 пикселей, что позволит повысить время автономной работы.

Подтверждена стоимость смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+

Кнопка Home станет виртуальной, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне рядом с камерой. Также новинки получат новую аппаратную кнопку, которая будет отвечать за активацию голосового помощника Bixby.

 
 
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Чешский оператор Vodafone рассекретил стоимость новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+,...

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