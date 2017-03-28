Чешский оператор Vodafone рассекретил стоимость новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, официальный анонс которых состоится сегодня вечером.

Стоимость 5,8-дюймового Galaxy S8 составит около 815 евро, а 6,2-дюймовый Galaxy S8 Plus обойдется в 925 евро. Для сравнения, Galaxy S7 и S7 edge стоили на старте 700 и 800 евро соответственно.

Обе модели получат экран с разрешением 2960 х 1440 пикселей. Однако при желании его можно будет понизить до 2220 х 1080 или 1480 х 720 пикселей, что позволит повысить время автономной работы.





Кнопка Home станет виртуальной, а сканер отпечатков разместится на тыльной стороне рядом с камерой. Также новинки получат новую аппаратную кнопку, которая будет отвечать за активацию голосового помощника Bixby.