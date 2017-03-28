Компания Microsoft официально сообщила, что обновление Windows 10 Creators станет доступно 11 апреля. Пользователи «десятки» получат его бесплатно.

Windows 10 Creators предлагает новые творческие инструменты для работы с технологиями 3D и смешанной реальности. Например, новый графический редактор Paint 3D позволяет с легкостью создавать 3D-объекты, менять цвета, добавлять текстуры, преобразовывать 2D-объекты в 3D.

Кроме этого, обновление включает новые функции для браузера Edge, дополнительные возможности по управлению безопасностью и конфиденциальностью, а также несколько нововведений для игроков. Среди них сервис игровых трансляций Beam и «Игровой режим», который призван повысить производительность в некоторых играх на 2-5%.