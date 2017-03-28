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Анонс 10,5-дюймового iPad Pro приурочен к открытию кампуса Apple Park

29.03.2017 18:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple приступила к ограниченному производству 10,5-дюймовых планшетов iPad Pro. Предполагается, что официальный анонс новинки будет приурочен к открытию нового кампуса Apple Park, которое запланировано на апрель текущего года.

Известно, что новый планшет лишится аппаратной кнопки Home, что позволит сохранить габаритные размеры устройства на уровне 9,7-дюймового iPad. Однако толщина увеличится с 6,1 до 7,5 мм.

Анонс 10,5-дюймового iPad Pro приурочен к открытию кампуса Apple Park

Также новинка порадует мощным процессором Apple A10X, 12-мегапиксельной камерой со вспышкой True Tone, четырьмя динамиками и разъемом Smart Connector для подключения аксессуаров.

Напомним, что на днях в продажу поступил новый 9,7-дюймовый iPad, стоимость которого начинается от 25 тысяч рублей. На сегодняшний день это самый доступный планшет компании.

 
 
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Компания Apple приступила к ограниченному производству 10,5-дюймовых планшетов iPad Pro. Предполагается, что...

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