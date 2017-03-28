Компания Intel официально представила твердотельные накопители Optane с памятью 3D XPoint для настольных компьютеров.

Потребительские накопители Intel Optane предназначены для кэширования и будут выпускаться объемом 16 и 32 ГБ. В сочетании с процессорами Intel Core 7-го поколения они способны обеспечить быструю загрузку системы, мгновенный запуск приложений и быструю загрузку веб-страниц. Компания утверждает, что с Intel Optane общая производительность системы повысится на 28%.





Скорость чтения новых накопителей достигает 1200 МБ/с, записи - 280 МБ/с. Уровни задержки составляют 6 и 16 мс соответственно. Энергопотребление в режиме активной эксплуатации не превышает 3,5 Вт, а в режиме простоя находится на уровне 0,9-1,2 Вт.

Новые SSD поступят в продажу 24 апреля. Стоимость модели с 16 ГБ памяти составит $44, с 32 ГБ - $77.