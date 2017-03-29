Компания Samsung Galaxy S8 официально представила смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Первый имеет 5,8-дюймовый экран, другой – 6,2-дюймовый. Стандартное разрешение составляет 2960 x 1440 пикселей, но для экономии его можно понизить до 2220 x 1080 или 1480 x 720 пикселей, сообщает InGame .

За производительность новинок отвечает новый 10-нанометровый процессор Exynos 8895, которые быстрее предшественника на 10% в вычислительных операциях и на 21% при работе с графикой. Оба аппарата имеют 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.





Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков теперь расположен рядом с тыльной камерой. Дополнительную безопасность обеспечивает сканер глаза.





Основная камера представлена 12-мегапиксельным датчиком изображения, который способен снимать видео со скоростью в 1000 кадров в секунду. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.





Младший аппарат получил аккумулятор на 3000 мАч, старший оснащен батареей на 3500 мАч. Оба гаджета защищены от воды и пыли по сертификату IP68.





Одно из особенностей новинок является голосовой помощник Bixby, который позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора.





В стандартный комплект поставки включены наушники AKG. За дополнительную плату можно приобрести портативную панорамную камеру Gear 360 и док-станцию DeX, которая позволяет подключить к новинкам монитор, мышь и клавиатуру.