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У Юпитера нашли "неправильный" астероид

30.03.2017 10:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи обнаружили астероид, который вращается по орбите Юпитера в «обратном» направлении. Об этом сообщает Science News со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

У Юпитера нашли "неправильный" астероид
Изображение: Large Binocular Telescope Osbervatory / sciencealert.com

Если посмотреть на Солнечную систему с «северного полюса» Солнца, окажется, что большинство планет и астероидов вращается против часовой стрелки. Исключения встречаются крайне редко — всего 0,01% известных объектов следуют по ретроградным орбитам.

Новый астероид — как раз такой. Он получил название BZ509, его диаметр — 3 километра. Небесное тело открыли в 2015 году во время наблюдений в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.

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Обнаруженный астероид вращается по той же орбите, что и Юпитер, но в обратную сторону. Из-за этого BZ509 сближается с планетой два раза в год. Ранее считалось, что астероиды с ретроградной орбитой не могут сосуществовать с планетой, так как сближения «выбили» бы астероид с пути.

Астероид BZ509 стал первым известным подобным объектом. Это стало возможно из-за того, что астероид проходит мимо чередующихся сторон Юпитера. Первый пролет мимо Юпитера «выталкивает» астероид с обиты, а второй — «втягивает» его назад. По данным исследователей, Юпитер и BZ509 взаимодействуют так уже на протяжении более миллиона лет.

 
 
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Исследователи обнаружили астероид, который вращается по орбите Юпитера в «обратном» направлении. Об этом сообщает Science News со ссылкой на публикацию в журнале...

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