Смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ начнут продаваться в Беларуси 28 апреля — на неделю позже мирового старта продаж. Об этом 42.TUT.BY сообщили в белорусском представительстве Samsung.



Фото: engadget.com

Официальная цена Samsung Galaxy S8 в Беларуси составит 1849 рублей. Samsung Galaxy S8+ будет стоить 1999 рублей.

В Европе Galaxy S8 оценили в 799 евро (1617 рублей по текущему курсу), Galaxy S8+ - в 899 евро (1819 рублей). В России за новинки придется отдать 54 990 и 59 990 российских рублей соотвественно (1810 и 1975 белорусских рублей).

Во всем мире предзаказ на устройства открывается с 30 марта. Глобальный старт продаж Galaxy S8 и Galaxy S8+ намечен на 21 апреля.

Напомним, презентация новых флагманов Samsung прошла вчера. Оба устройства получили корпусы из стекла и металла с закругленными на манер предыдущих смартфонов Galaxy Edge безрамочными дисплеями.

Впервые в серии Galaxy S исчезла физическая кнопка «Домой», ее место заняли экранные клавиши навигации. Отдельную кнопку получил голосовой ассистент Bixby, основанный на технологиях искусственного интеллекта.