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Стала известна цена Galaxy S8 и Galaxy S8+ в Беларуси
30.03.2017 10:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ начнут продаваться в Беларуси 28 апреля — на неделю позже мирового старта продаж. Об этом 42.TUT.BY сообщили в белорусском представительстве Samsung.
Официальная цена Samsung Galaxy S8 в Беларуси составит 1849 рублей. Samsung Galaxy S8+ будет стоить 1999 рублей.
В Европе Galaxy S8 оценили в 799 евро (1617 рублей по текущему курсу), Galaxy S8+ - в 899 евро (1819 рублей). В России за новинки придется отдать 54 990 и 59 990 российских рублей соотвественно (1810 и 1975 белорусских рублей).
Во всем мире предзаказ на устройства открывается с 30 марта. Глобальный старт продаж Galaxy S8 и Galaxy S8+ намечен на 21 апреля.
Напомним, презентация новых флагманов Samsung
Впервые в серии Galaxy S исчезла физическая кнопка «Домой», ее место заняли экранные клавиши навигации. Отдельную кнопку получил голосовой ассистент Bixby, основанный на технологиях искусственного интеллекта.
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Смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ начнут продаваться в Беларуси 28 апреля — на неделю позже мирового старта продаж. Об этом 42.TUT.BY сообщили в белорусском представительстве...
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