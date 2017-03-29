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В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями
30.03.2017 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красном цвете стартуют в Беларуси
Самое главное — этот красный цвет очень сложно описать и точно показать на фотографиях. Если вкратце, то он ближе к бордовому, чем к алому (даже если наши снимки вас в этом не убедят).
Еще один нюанс, на солнце пластик полосок антенн начинают выделяться больше:
К открытию магазина при нас зашло несколько человек, интересующихся именно красными iPhone. В cafeConnect нам подтвердили, что интерес к новой расцветке действительно большой, несмотря на немалую стоимость гаджетов.
Красные iPhone 7 и 7 Plus продаются по такой же цене, как смартфоны Apple других цветов, однако нужно помнить, что их можно купить лишь в более дорогих версиях со 128 и 256 ГБ памяти. Красных 32 ГБ iPhone «яблочная» компания не выпускает.
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Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красном цвете стартуют в Беларуси в апреле, но уже сейчас их можно потрогать и составить первые впечатления. Мы это...
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