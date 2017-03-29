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В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

30.03.2017 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красном цвете стартуют в Беларуси в апреле, но уже сейчас их можно потрогать и составить первые впечатления. Мы это сделали в демо-зоне магазина cafeConnect.

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

Красный акцент — главный на коробке, внутри — аксессуары стандартного белого цвета. Единственное исключение — краткая брошюра, рассказывающая об инициативе (PRODUCT) Red.

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

Сзади на коробке также есть упоминание (PRODUCT) Red, этот же логотип расположен на самих гаджетах (под надписью iPhone).

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

Самое главное — этот красный цвет очень сложно описать и точно показать на фотографиях. Если вкратце, то он ближе к бордовому, чем к алому (даже если наши снимки вас в этом не убедят).

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями


В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями


В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

Еще один нюанс, на солнце пластик полосок антенн начинают выделяться больше:

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

После анонса многие возмутились тем, что фронтальная панель белая, а не черная. Однако очевидно, что в немного блестящем красном цвете гаджет в большей степени предназначен для девушек. И в этом случае белый цвет смотрится более гармонично.

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

К открытию магазина при нас зашло несколько человек, интересующихся именно красными iPhone. В cafeConnect нам подтвердили, что интерес к новой расцветке действительно большой, несмотря на немалую стоимость гаджетов.

Красные iPhone 7 и 7 Plus продаются по такой же цене, как смартфоны Apple других цветов, однако нужно помнить, что их можно купить лишь в более дорогих версиях со 128 и 256 ГБ памяти. Красных 32 ГБ iPhone «яблочная» компания не выпускает.

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

В Минск приехали красные iPhone: делимся впечатлениями

 
 
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Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красном цвете стартуют в Беларуси в апреле, но уже сейчас их можно потрогать и составить первые впечатления. Мы это...

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