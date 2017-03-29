Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красном цвете стартуют в Беларуси в апреле , но уже сейчас их можно потрогать и составить первые впечатления. Мы это сделали в демо-зоне магазина cafeConnect .





Красный акцент — главный на коробке, внутри — аксессуары стандартного белого цвета. Единственное исключение — краткая брошюра, рассказывающая об инициативе (PRODUCT) Red.









Сзади на коробке также есть упоминание (PRODUCT) Red, этот же логотип расположен на самих гаджетах (под надписью iPhone).









Самое главное — этот красный цвет очень сложно описать и точно показать на фотографиях. Если вкратце, то он ближе к бордовому, чем к алому (даже если наши снимки вас в этом не убедят).

























Еще один нюанс, на солнце пластик полосок антенн начинают выделяться больше:









После анонса многие возмутились тем, что фронтальная панель белая, а не черная. Однако очевидно, что в немного блестящем красном цвете гаджет в большей степени предназначен для девушек. И в этом случае белый цвет смотрится более гармонично.









К открытию магазина при нас зашло несколько человек, интересующихся именно красными iPhone. В cafeConnect нам подтвердили, что интерес к новой расцветке действительно большой, несмотря на немалую стоимость гаджетов.

Красные iPhone 7 и 7 Plus продаются по такой же цене, как смартфоны Apple других цветов, однако нужно помнить, что их можно купить лишь в более дорогих версиях со 128 и 256 ГБ памяти. Красных 32 ГБ iPhone «яблочная» компания не выпускает.



