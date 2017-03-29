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У истребителей ВМС США Hornet обнаружились серьезные проблемы с подачей кислорода
30.03.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пилоты американских истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от разгерметизации кабины и гипоксии. Это приводит к нарушению физических и умственных способностей пилотов, а также потере сознания,
Сведения об этой проблеме агентство Bloomberg
От неисправностей страдают выпущенные в 90-е годы F/A-18A, C и модель D, а также новейшие модификации F/A-18E/F Super Hornet и палубный самолет радиоэлектронной борьбы EAG-18 Growler.
Пилоты старых истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от декомпрессии, из-за которой увеличивается количество азота в крови летчиков. Новые же Super Hornet отметились поломками бортовой системы генерации кислорода. Пилоты чувствуют боль в суставах, груди, теряют памяти и сознание.
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Пилоты американских истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от разгерметизации кабины и гипоксии. Это приводит к нарушению физических и умственных...
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