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У истребителей ВМС США Hornet обнаружились серьезные проблемы с подачей кислорода

30.03.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пилоты американских истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от разгерметизации кабины и гипоксии. Это приводит к нарушению физических и умственных способностей пилотов, а также потере сознания, пишет Popular Mechanics.

У истребителей ВМС США Hornet обнаружились серьезные проблемы с подачей кислорода
F/A-18.Фото: REUTERS/U.S. Navy/Benjamin Crossley/Handou

Сведения об этой проблеме агентство Bloomberg получило от подкомитета Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам (House Armed Services Subcommittee).

От неисправностей страдают выпущенные в 90-е годы F/A-18A, C и модель D, а также новейшие модификации F/A-18E/F Super Hornet и палубный самолет радиоэлектронной борьбы EAG-18 Growler.

Пилоты старых истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от декомпрессии, из-за которой увеличивается количество азота в крови летчиков. Новые же Super Hornet отметились поломками бортовой системы генерации кислорода. Пилоты чувствуют боль в суставах, груди, теряют памяти и сознание.

 
 
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Пилоты американских истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от разгерметизации кабины и гипоксии. Это приводит к нарушению физических и умственных...

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