Пилоты американских истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от разгерметизации кабины и гипоксии. Это приводит к нарушению физических и умственных способностей пилотов, а также потере сознания, пишет Popular Mechanics.



F/A-18.Фото: REUTERS/U.S. Navy/Benjamin Crossley/Handou

Сведения об этой проблеме агентство Bloomberg получило от подкомитета Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам (House Armed Services Subcommittee).

От неисправностей страдают выпущенные в 90-е годы F/A-18A, C и модель D, а также новейшие модификации F/A-18E/F Super Hornet и палубный самолет радиоэлектронной борьбы EAG-18 Growler.

Пилоты старых истребителей-бомбардировщиков Hornet страдают от декомпрессии, из-за которой увеличивается количество азота в крови летчиков. Новые же Super Hornet отметились поломками бортовой системы генерации кислорода. Пилоты чувствуют боль в суставах, груди, теряют памяти и сознание.