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В 70 двигателях для российских ракет "Протон" нашли брак
30.03.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель, то есть «практически весь задел по второй и третьей ступеням» для ракет-носителей «Протон-М». Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, передает
По словам Арбузова, график проведения работ уже подписан. Значительная их часть, добавил гендиректор, произойдет в 2017 году. Первые поставки двигателей с устраненными дефектами начнутся в мае текущего года.
Глава «Энергомаша» отметил, что все дефекты в двигателях были связаны с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок. Он отметил, что они проявились уже после огневых испытаний.
По словам Арбузова, нарушались правила хранения припоя, а контроль за передвижением материалов на предприятии в процессе производства был недостаточным. При этом он отметил, что на предприятии была выявлена недостача партии одной из марок припоя.
«Группа товарищей дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда девался списанный припой нужной марки», — отметил Арбузов. По его словам, «все это было ясно еще в 2015 году». Он подчеркнул, что уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако «халатное отношение к своему делу на заводе» позволило «зайти проблеме очень далеко» и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах.
В январе этого года «Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Как сообщала газета «Коммерсантъ», во время испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени были обнаружены проблемы. Выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими.
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Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель, то есть «практически весь задел по второй и третьей ступеням» для ракет-носителей...
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