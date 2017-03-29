﻿ В 70 двигателях для российских ракет "Протон" нашли брак. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 70 двигателях для российских ракет "Протон" нашли брак

30.03.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель, то есть «практически весь задел по второй и третьей ступеням» для ракет-носителей «Протон-М». Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, передает РБК.

В 70 двигателях для российских ракет "Протон" нашли брак
Фото: alexpgp / wikipedia.org

По словам Арбузова, график проведения работ уже подписан. Значительная их часть, добавил гендиректор, произойдет в 2017 году. Первые поставки двигателей с устраненными дефектами начнутся в мае текущего года.

Глава «Энергомаша» отметил, что все дефекты в двигателях были связаны с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок. Он отметил, что они проявились уже после огневых испытаний.

По словам Арбузова, нарушались правила хранения припоя, а контроль за передвижением материалов на предприятии в процессе производства был недостаточным. При этом он отметил, что на предприятии была выявлена​ недостача партии одной из марок припоя.

«Группа товарищей дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда девался списанный припой нужной марки», — отметил Арбузов. По его словам, «все это было ясно еще в 2015 году». Он подчеркнул, что уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако «халатное отношение к своему делу на заводе» позволило «зайти проблеме очень далеко» и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах.

В январе этого года «Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Как сообщала газета «Коммерсантъ», во время испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени были обнаружены проблемы. Выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель, то есть «практически весь задел по второй и третьей ступеням» для ракет-носителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
У истребителей ВМС США Hornet обнаружились серьезные проблемы с подачей кислорода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика