|
Смартфоны Samsung Galaxy J 2017 будут оснащаться дактилоскопами
30.03.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новые смартфоны бюджетной линейки Samsung Galaxy J будут оснащаться дактилоскопами. Потенциальными поставщиками сканеров отпечатков являются компании Dreamtech, MCNEX и Patron. Производство новинок стартует в мае текущего года.
Сейчас дактилоскопами оснащаются только премиальные смартфоны линеек Galaxy S и Galaxy A. Однако для компании важно расширить пользовательскую базу платежной системы Samsung Pay, которая работает только на устройствах с биометрической защитой.
Ежегодно Samsung продает более 100 миллионов смартфонов Galaxy J. Наибольшим спросом они пользуются на развивающихся рынках, особенно в Индии.
Напомним, что Samsung также активно продвигает сканеры глаза, которые пока являются эксклюзивным новшеством для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые смартфоны бюджетной линейки Samsung Galaxy J будут оснащаться дактилоскопами. Потенциальными...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии