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Смартфоны Samsung Galaxy J 2017 будут оснащаться дактилоскопами

30.03.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые смартфоны бюджетной линейки Samsung Galaxy J будут оснащаться дактилоскопами. Потенциальными поставщиками сканеров отпечатков являются компании Dreamtech, MCNEX и Patron. Производство новинок стартует в мае текущего года.

Сейчас дактилоскопами оснащаются только премиальные смартфоны линеек Galaxy S и Galaxy A. Однако для компании важно расширить пользовательскую базу платежной системы Samsung Pay, которая работает только на устройствах с биометрической защитой.

Смартфоны Samsung Galaxy J 2017 будут оснащаться дактилоскопами

Ежегодно Samsung продает более 100 миллионов смартфонов Galaxy J. Наибольшим спросом они пользуются на развивающихся рынках, особенно в Индии.

Напомним, что Samsung также активно продвигает сканеры глаза, которые пока являются эксклюзивным новшеством для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

 
 
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Новые смартфоны бюджетной линейки Samsung Galaxy J будут оснащаться дактилоскопами. Потенциальными...

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