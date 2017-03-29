Новые смартфоны бюджетной линейки Samsung Galaxy J будут оснащаться дактилоскопами. Потенциальными поставщиками сканеров отпечатков являются компании Dreamtech, MCNEX и Patron. Производство новинок стартует в мае текущего года.

Сейчас дактилоскопами оснащаются только премиальные смартфоны линеек Galaxy S и Galaxy A. Однако для компании важно расширить пользовательскую базу платежной системы Samsung Pay, которая работает только на устройствах с биометрической защитой.





Ежегодно Samsung продает более 100 миллионов смартфонов Galaxy J. Наибольшим спросом они пользуются на развивающихся рынках, особенно в Индии.

Напомним, что Samsung также активно продвигает сканеры глаза, которые пока являются эксклюзивным новшеством для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.