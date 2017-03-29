Компания Samsung подтвердила стоимость флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+. В Европе стоимость 5,8-дюймовой модели составит 800 евро, 6,2-дюймовой – 900 евро. В России их можно будет приобрести по цене 55 и 60 тысяч рублей соответственно.

Оба аппарата оснащены симметрично изогнутым экраном с разрешением 2960 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 8895, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена 12-мегапиксельным датчиком изображения с системой оптической стабилизации и диафрагмой от F/1,7, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.





Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков теперь расположен рядом с тыльной камерой. Дополнительную безопасность обеспечивает сканер глаза.

Младший аппарат получил аккумулятор на 3000 мАч, старший оснащен батареей на 3500 мАч. Оба гаджета защищены от воды и пыли по сертификату IP68.

Прием предварительных заказов на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ откроется 30 марта. Розничные продажи стартуют 21 апреля.