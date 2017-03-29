Исследователи выяснили, что пауки едят намного больше, чем было принято считать. Мировая популяция пауков ловит в год от 400 до 800 миллионов тонн пищи. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на работу ученых в журнале Science of Nature .



Фото: sarzoomir.com

Биологи Мартин Найффелер и Клаус Бирхофер оценили, сколько съедают все пауки мира. Для этого они подсчитали плотность разных видов пауков в разных местностях и оценили массу пищи, которую они съедают за год.

Согласно расчетам ученых, все пауки мира в год ловят 400−800 миллионов тонн добычи. 95% всех пойманных существ они съедают.

Для сравнения, 7 миллиардов людей съедают примерно 400 тонн мяса и рыбы в год. Это значит, что все пауки на Земле съедают столько же или больше пищи, как и все люди на Земле.

Вдобавок масса добычи всех пауков больше массы всех людей на Земле. По оценкам других исследователей, суммарная масса всех взрослых людей на планете равняется 287 миллионам тонн.

«Даже если вы добавите еще 70 миллионов тонн детей, это все равно будет меньше того, что пауки съедают за год, — пишет автор Washington Post. — Другими словами, пауки могут съесть нас всех и остаться голодными».

К счастью, пауки не едят людей, 90% их рациона составляют насекомые. Также некоторые пауки питаются ящерицами, птицами и даже мелкими млекопитающими.