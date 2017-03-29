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Турция закончила испытания новейшего танка
30.03.2017 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Необходимый турецким войскам новейший танк Altay завершил последние испытания и готов к серийному производству,
Боевая машина защищена с лобовой проекции многослойной комбинированной броней, способной противостоять снарядам большинства современных танковых пушек.
Основное вооружение танка — 120-мм гладкоствольная пушка с длиной ствола в 55 калибров. Дополнительное — крупнокалиберный 12,7-мм пулемет. Вес танка — около 60 тонн. Всего планируется выпустить 1000 таких танков.
В проектировании танка турецкой компании Otokar помогала южнокорейская фирма Hyundai-Rotem, создавшая K2 Black Panther (60% узлов и агрегатов Altay позаимствовано у K2). Внешне же Altay напоминает немецкий Leopard 2.
Свое название боевая машина получила в честь генерала армии Фахреттина Алтая, командовавшего 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919−1923 годов.
Примечательно, что несмотря на готовность к серийному производству, турки все еще не определились с двигателем для боевой машины. Возможно, техническую помощь туркам окажет Украина, которая выпускает танковые дизельные двигатели 6ТД-3 мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил.
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Необходимый турецким войскам новейший танк Altay завершил последние испытания и готов к серийному производству, сообщает Jane’s со ссылкой на генерального...
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