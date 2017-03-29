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Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе

30.03.2017 17:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей международного химического концерна BASF, сообщает издание «Медуза»

На фото «отредактировали» главу министерства Дениса Мантурова, который также присутствовал на встрече. Ему добавили волос на голове.

Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе
Оригинал снимка. Фото: министерство промышленности и торговли РФ / meduza.io
Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе
Отретушированная версия. Фото: министерство промышленности и торговли РФ / meduza.io

В пресс-релизе, опубликованном 22 марта, изначально была использована фотография, на которой вся голова Мантурова покрыта волосами. Впоследствии ее заменили оригинальным снимком с лысым затылком министра. Следы отредактированного фото остались в вебархиве.

Сотрудник пресс-службы Мантурова заявил «Лайфу», что фото с дорисованными волосами было опубликовано по ошибке.

 
 
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На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей...

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