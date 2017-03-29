На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей международного химического концерна BASF, сообщает издание « Медуза »

На фото «отредактировали» главу министерства Дениса Мантурова, который также присутствовал на встрече. Ему добавили волос на голове.



Оригинал снимка. Фото: министерство промышленности и торговли РФ / meduza.io



Отретушированная версия. Фото: министерство промышленности и торговли РФ / meduza.io

В пресс-релизе , опубликованном 22 марта, изначально была использована фотография, на которой вся голова Мантурова покрыта волосами. Впоследствии ее заменили оригинальным снимком с лысым затылком министра. Следы отредактированного фото остались в вебархиве .

Сотрудник пресс-службы Мантурова заявил «Лайфу», что фото с дорисованными волосами было опубликовано по ошибке.