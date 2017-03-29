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Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе
30.03.2017 17:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей международного химического концерна BASF, сообщает издание «
На фото «отредактировали» главу министерства Дениса Мантурова, который также присутствовал на встрече. Ему добавили волос на голове.
В
Сотрудник пресс-службы Мантурова
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На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей...
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