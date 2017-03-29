Западная пресса в восторге от японской ролевой игры Persona 5. Средняя оценка проекта на основе 37 рецензий составляет 94 балла, сообщает InGame .

Игру хвалят за великолепный сюжет, который затрагивает темы социального неравенства от бытового насилия до злоупотребления полномочиями. Также журналистам понравились локации, каждая из которых уникальна и наполненная массой неожиданных дизайнерских решений, позволяющих проходить игру незаметно минуя некоторых противников. Среди прочих положительных моментов отмечаются добротная пошаговая система сражений и превосходный саундтрек с женским вокалом.

Сюжет Persona 5 разворачивается вокруг протагониста, переехавшего жить в Токио и поселившегося в кафе у знакомого своих родителей. Днем главный герой посещает школу и ведет обычную жизнь, а вечером отправляется на похищение и искоренение злых помыслов и желаний людей из их душевного мира, которые рискуют обернуться опасностью для жителей реального мира.

Persona 5 поступит в продажу 4 апреля на PlayStation 3 и PlayStation 4.