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Persona 5 - одна из лучших японских игр десятилетия

30.03.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Западная пресса в восторге от японской ролевой игры Persona 5. Средняя оценка проекта на основе 37 рецензий составляет 94 балла, сообщает InGame.

Игру хвалят за великолепный сюжет, который затрагивает темы социального неравенства от бытового насилия до злоупотребления полномочиями. Также журналистам понравились локации, каждая из которых уникальна и наполненная массой неожиданных дизайнерских решений, позволяющих проходить игру незаметно минуя некоторых противников. Среди прочих положительных моментов отмечаются добротная пошаговая система сражений и превосходный саундтрек с женским вокалом.

Сюжет Persona 5 разворачивается вокруг протагониста, переехавшего жить в Токио и поселившегося в кафе у знакомого своих родителей. Днем главный герой посещает школу и ведет обычную жизнь, а вечером отправляется на похищение и искоренение злых помыслов и желаний людей из их душевного мира, которые рискуют обернуться опасностью для жителей реального мира.

Persona 5 поступит в продажу 4 апреля на PlayStation 3 и PlayStation 4.

 
 
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Западная пресса в восторге от японской ролевой игры Persona 5. Средняя оценка проекта на основе 37...

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