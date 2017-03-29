﻿ Battlefield 1 позволит всем играть на картах из дополнений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Battlefield 1 позволит всем играть на картах из дополнений

30.03.2017 13:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Electronic Arts предоставила поклонникам базовой версии Battlefield 1 возможность бесплатно играть на картах, которые входят в состав загружаемых дополнений. Нововведение призвано решить проблему малого количество игроков на новых картах, доступных за отдельную плату, сообщает InGame.

Теперь владельцы Battlefield 1 Premium Pass могут приглашать своих друзей в Battlefield 1 поиграть на новых картах.

Будучи игроком, у которого есть Battlefield 1 Premium Pass, вы сможете приглашать своих друзей в Battlefield 1 поиграть на новых картах. Если у кого-нибудь в команде есть Battlefield 1 Premium Pass, команда становится «со статусом Premium». У всех игроков команды появится возможность играть на всех картах, вне зависимости от того, есть ли у них нужный контент. Доступ действует до тех пор, пока команда остается «со статусом Premium».

Battlefield 1 позволит всем играть на картах из дополнений

В команде «со статусом Premium» только владельцы Battlefield 1 Premium Pass или конкретного дополнения будут получать опыт на картах из этого дополнения. Опыт остальных игроков будет накапливаться и перейдет к ним задним числом, если они решат потом приобрести Battlefield 1 Premium Pass.

Кроме того, только владельцы Battlefield 1 Premium Pass или конкретного дополнения смогут дислоцироваться на карте с оружием или в технике из этого дополнения, а также отслеживать свой прогресс в получении уникальных медалей и статей Кодекса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Electronic Arts предоставила поклонникам базовой версии Battlefield 1 возможность бесплатно играть на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung огласила стоимость смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика