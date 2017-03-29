Компания Electronic Arts предоставила поклонникам базовой версии Battlefield 1 возможность бесплатно играть на картах, которые входят в состав загружаемых дополнений. Нововведение призвано решить проблему малого количество игроков на новых картах, доступных за отдельную плату, сообщает InGame .

Теперь владельцы Battlefield 1 Premium Pass могут приглашать своих друзей в Battlefield 1 поиграть на новых картах.

Будучи игроком, у которого есть Battlefield 1 Premium Pass, вы сможете приглашать своих друзей в Battlefield 1 поиграть на новых картах. Если у кого-нибудь в команде есть Battlefield 1 Premium Pass, команда становится «со статусом Premium». У всех игроков команды появится возможность играть на всех картах, вне зависимости от того, есть ли у них нужный контент. Доступ действует до тех пор, пока команда остается «со статусом Premium».





В команде «со статусом Premium» только владельцы Battlefield 1 Premium Pass или конкретного дополнения будут получать опыт на картах из этого дополнения. Опыт остальных игроков будет накапливаться и перейдет к ним задним числом, если они решат потом приобрести Battlefield 1 Premium Pass.

Кроме того, только владельцы Battlefield 1 Premium Pass или конкретного дополнения смогут дислоцироваться на карте с оружием или в технике из этого дополнения, а также отслеживать свой прогресс в получении уникальных медалей и статей Кодекса.