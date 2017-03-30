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Тестируем новые стереоколонки SVEN MC-20
31.03.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
За последние несколько лет индустрия компьютерной акустики сильно притормозила в плане выпуска дорогих и качественных моделей, способных составить конкуренцию дорогим решениям в начальном сегменте Hi-Fi. Производители, практически все как один, сконцентрировались на доступных мультимедийных решениях с расширенным функционалом. Хотите Bluetooth – пожалуйста, нужен ридер USB или карт памяти – нет проблем. А можно еще FM-приемник добавить? Конечно, какие вопросы? Именно поэтому нам было крайне приятно увидеть появление такого продукта, как SVEN MC-20. Если не брать в расчет колонки серий ROYAL и STREAM, представленные уже очень давно, но все еще встречающиеся в продаже, MC-20 на сегодняшний день является флагманской активной стереопарой SVEN. Что ж, давайте разбираться, что она из себя представляет.
Акустика продается в картонной коробке с достаточно богатым комплектом поставки.
В него, помимо самих колонок, входит стереофонический кабель 2 RCA – 3,5 мм с переходником 3,5 мм – 2 RCA (чтобы можно было подключаться к любым источникам звука), оптический кабель, акустический кабель для подключения пассивной колонки к активной, проводная антенна для приемника и пульт управления с батарейками. Само собой, присутствует инструкция и гарантийный буклет.
Выглядит устройство очень эффектно. Сразу создается ощущение настоящей правильной акустики. Для изготовления корпусов использованы древесноволокнистые плиты толщиной около 8 мм, склеенные между собой. Фронтальные деревянные панели под матовой покраской.
Диффузор низкочастотной головки изготовлен из полипропилена, колпачок выполнен в виде пули. Что-то очень похожее SVEN некогда использовала в весьма качественных пассивных полочниках HP-830B. Высокочастотный излучатель, естественно, купольный. Ткань пропитана составом, придающим ей резиновую текстуру.
Примечательной особенностью этой модели является использование сразу двух фазоинверторов. В теории это увеличивает итоговую площадь сечения, что позволяет минимизировать струйные шумы. Кстати, с обратной стороны каждой трубки приклеена невидимая снаружи сетка, чтобы внутрь не могли попасть посторонние предметы.
Управление, увы, реализовано не лучшим образом. В нижней части лицевой панели основной колонки размещены четыре кнопки и небольшой дисплей, на который выводятся текущие параметры.
Клавиши позволяют включить систему, выбрать вход источника звука, переключить трек или FM-станцию, однако для доступа к полному функционалу все же необходимо использовать пульт. С его помощью можно делать все то же самое, плюс менять тембральные настройки, активировать режим Loud, выполнять сброс настроек и т.д.
С входами полный порядок. На задней панели предусмотрено два компонентных (например, один для компьютера, другой для телевизора) и один оптический (S/PDIF).
При этом не стоит сбрасывать со счетов дополнительные возможности системы, заимствованные у мультимедийных собратьев. Так, SVEN MC-20 проигрывает музыку с карточек microSD и обычных USB-флешек, имеет в своем составе полноценный FM-приемник и модуль Bluetooth для беспроводной трансляции звука.
В общем, получается так, что система запросто может быть сопряжена с любым домашним устройством, а некоторые из них она и вовсе заменяет.
Электроника модели соответствует духу времени: вся обработка сигналов возложена на цифровые микросхемы. При этом текущие настройки не сбрасываются после выключения, будь оно плановым или нет.
Для аналоговой части (усилителя) выбраны две очень мощные и далеко не дешевые микросхемы TDA-7294. С учетом того, что даже один такой чип запросто обеспечивает 50-60 полноценных ватт на канал, паспортные 2 х 45 ватт выглядят «перестраховочными». Кстати, для питания здесь используется не обычный трансформатор, а импульсный преобразователь. Известно, что при скромных размерах он обеспечивает куда большую мощность.
Еще один довод, подтверждающий желание производителя создать качественный продукт, это использование пленочного конденсатора в качестве фильтра ВЧ вместо электролита. Да, это выглядит просто, но высокий порядок далеко не всегда залог успеха, а такая схема работает прекрасно.
Начнем с рассмотрения реальных характеристик. Они выглядят прекрасно. Акустика выходит на номинальный уровень ниже 50 Гц, а общая неравномерность в диапазоне 50-20000 Гц легко вписывается в ±3 дБ. На первой картинке, кстати, показано как работает режим Loud. Фактически, он приподнимает низкочастотный диапазон и нижних отрезок середины, за счет чего бас, да и звук в целом кажется более глубоким.
Если при стандартных установках звучание покажется вам слишком сухим, то это легко исправляется тембральными настройками. Высокие и низкие частоты регулируются в широких переделах. Но увлекаться, особенно басом, не стоит, т.к. при максимальных установках появляется небольшой горбик в диапазоне 80-180 Гц.
Если взглянуть на Z-характеристику, то становится понятно, что фазоинвертор в данном случае настроен на частоту 60 Гц. Причем эта настройка выполнена относительно правильно, о чем свидетельствует равная высота пиков.
По субъективным впечатлениям SVEN MC-20 играет очень хорошо. Несмотря на внушительную нижнюю границу (на графиках), самый глубокий и низкий бас для этих колонок остается за гранью возможностей. Это и понятно, ведь мы говорим о стереопаре, а не системе формата 2.1. Зато остальная часть низа отыгрывается отлично. Для пущего эффекта рекомендуем изменить тембральную настройку НЧ на 2-3 единицы вверх. Середина очень ровная и детальная. Хорошо различимы особенности голосов и инструментов. Обеспечивается неплохая атака. Верх чистый и прозрачный, без каких-либо сиплых оттенков.
Колонки оптимально раскрываются на средней мощности. Здесь им подвластны практически все жанры. На высокой громкости чувствуется потеря детальности, которая может испортить некоторые музыкальные направления.
Если вы ищите хорошо стереопару по умеренной цене, то на SVEN MC-20 точно стоит обратить внимание. Акустика радует хорошими звуковыми характеристиками и исчерпывающим набором дополнительных функций (радиоприемник и адаптер Bluetooth, слот для карт microSD и порт USB). Несмотря на компактный формат, такие колонки уже выходят за грань обычной мультимедийной системы или простенького звукового интерфейса компьютера и воспринимаются скорее как интегральный вариант звука для всего дома.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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