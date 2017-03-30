При этом не стоит сбрасывать со счетов дополнительные возможности системы, заимствованные у мультимедийных собратьев. Так, SVEN MC-20 проигрывает музыку с карточек microSD и обычных USB-флешек, имеет в своем составе полноценный FM-приемник и модуль Bluetooth для беспроводной трансляции звука.

В общем, получается так, что система запросто может быть сопряжена с любым домашним устройством, а некоторые из них она и вовсе заменяет.

Электроника модели соответствует духу времени: вся обработка сигналов возложена на цифровые микросхемы. При этом текущие настройки не сбрасываются после выключения, будь оно плановым или нет.

Для аналоговой части (усилителя) выбраны две очень мощные и далеко не дешевые микросхемы TDA-7294. С учетом того, что даже один такой чип запросто обеспечивает 50-60 полноценных ватт на канал, паспортные 2 х 45 ватт выглядят «перестраховочными». Кстати, для питания здесь используется не обычный трансформатор, а импульсный преобразователь. Известно, что при скромных размерах он обеспечивает куда большую мощность.