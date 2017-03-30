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Впервые в истории: SpaceX запустила и посадила уже летавшую ракету

31.03.2017 07:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания SpaceX впервые в истории запустила ракету-носитель, которая уже побывала в космосе. После ее удалось посадить на плавучую платформу.

Впервые в истории: SpaceX запустила и посадила уже летавшую ракету
Фото: SpaceX / flickr.com

Ракету Falcon 9 впервые запустили 8 апреля 2016 года, тогда она успешно приземлилась на платформу в океане.

Сейчас она взлетела повторно. Ракета вывела на орбиту спутник связи SES-10 и успешно приземлилась на плавучую платформу.

Этот пуск стал первым в истории повторным полетом ракеты-носителя орбитального класса. «Невероятно горжусь командой SpaceX после достижения этой вехи в космосе, — написал глава SpaceX Илон Маск. — Следующая задача — повторный полет ракеты в течение 24 часов».

SpaceX развивает программу повторного использования ракет-носителей. Предполагается, что это позволит снизить стоимость запусков и сделать полеты более доступными. Как заявлял ранее Илон Маск, производство Falcon 9 обходится в 16 миллионов долларов, тогда как заправка ракеты топливом — всего в 200 тысяч.

В декабре 2015 года компании впервые удалось приземлить ступень ракеты-носителя на площадку на земле, а в апреле 2016 прошла первая успешная посадка на плавучую платформу.

 
 
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Компания SpaceX впервые в истории запустила ракету-носитель, которая уже побывала в космосе. После ее удалось посадить на плавучую платформу.

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