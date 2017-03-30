﻿ Картинка дня: мощный циклон выбросил акулу на дорогу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картинка дня: мощный циклон выбросил акулу на дорогу

31.03.2017 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В австралийском штате Квинсленд недавно прошел мощный циклон. Он не принес серьезных разрушений, если не считать одной странности — мертвой акулы в луже посреди дороги. Об этом рассказывает Gizmodo.

Картинка дня: мощный циклон выбросил акулу на дорогу
Фото: Philip Calder‏ / twitter.com

Циклон Дебби был очень мощным: скорость порывов ветра достигала 260 км/ч. 50 тысяч домов остались без электричества, в 400 школах отменили занятия. Человеческих жертв не было.

На дороге неподалеку от городка Эр спасатели обнаружили акулу-быка. К моменту их прибытия она уже была мертва.

Картинка дня: мощный циклон выбросил акулу на дорогу
Фото: Qld Fire & Emergency‏ / twitter.com
Картинка дня: мощный циклон выбросил акулу на дорогу
Фото: Qld Fire & Emergency‏ / twitter.com

Акулу заметили рядом с центром активности циклона. Местные жители полагают, что она попала туда из разлившейся реки Бурдекин. По данным экстренных служб, уровень воды в ней за 5 часов поднялся на пять метров.

Обозреватель Gizmodo в шутку вспоминает фильм «Акулий торнадо» (Sharknado). По сюжету, ужасный водяной смерч поднимает из океана в воздух тысячи акул и обрушивает их на Лос-Анджелес.

Акулу-быка (Carcharhinus leucas), которую также называют тупорылой акулой. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В австралийском штате Квинсленд недавно прошел мощный циклон. Он не принес серьезных разрушений, если не считать одной странности — мертвой акулы в луже...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Впервые в истории: SpaceX запустила и посадила уже летавшую ракету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика