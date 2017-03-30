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Картинка дня: мощный циклон выбросил акулу на дорогу
31.03.2017 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В австралийском штате Квинсленд недавно прошел мощный циклон. Он не принес серьезных разрушений, если не считать одной странности — мертвой акулы в луже посреди дороги. Об этом рассказывает
Циклон Дебби был очень мощным: скорость порывов ветра достигала 260 км/ч. 50 тысяч домов остались без электричества, в 400 школах отменили занятия. Человеческих жертв не было.
На дороге неподалеку от городка Эр спасатели обнаружили акулу-быка. К моменту их прибытия она уже была мертва.
Акулу заметили рядом с центром активности циклона. Местные жители полагают, что она попала туда из разлившейся реки Бурдекин. По данным экстренных служб, уровень воды в ней за 5 часов поднялся на пять метров.
Обозреватель Gizmodo в шутку вспоминает фильм «Акулий торнадо» (Sharknado). По сюжету, ужасный водяной смерч поднимает из океана в воздух тысячи акул и обрушивает их на Лос-Анджелес.
Акулу-быка (Carcharhinus leucas), которую также называют тупорылой акулой. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».
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В австралийском штате Квинсленд недавно прошел мощный циклон. Он не принес серьезных разрушений, если не считать одной странности — мертвой акулы в луже...
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