В австралийском штате Квинсленд недавно прошел мощный циклон. Он не принес серьезных разрушений, если не считать одной странности — мертвой акулы в луже посреди дороги. Об этом рассказывает Gizmodo .



Фото: Philip Calder‏ / twitter.com

Циклон Дебби был очень мощным: скорость порывов ветра достигала 260 км/ч. 50 тысяч домов остались без электричества, в 400 школах отменили занятия. Человеческих жертв не было.

На дороге неподалеку от городка Эр спасатели обнаружили акулу-быка. К моменту их прибытия она уже была мертва.



Фото: Qld Fire & Emergency‏ / twitter.com



Фото: Qld Fire & Emergency‏ / twitter.com

Акулу заметили рядом с центром активности циклона. Местные жители полагают, что она попала туда из разлившейся реки Бурдекин. По данным экстренных служб, уровень воды в ней за 5 часов поднялся на пять метров.

Обозреватель Gizmodo в шутку вспоминает фильм «Акулий торнадо» (Sharknado). По сюжету, ужасный водяной смерч поднимает из океана в воздух тысячи акул и обрушивает их на Лос-Анджелес.

Акулу-быка (Carcharhinus leucas), которую также называют тупорылой акулой. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».