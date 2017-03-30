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Четверть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

31.03.2017 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова Валерия Федорова, гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Четверть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — сказал Валерий Федоров.

Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом части россиян на этот вопрос. Он не уточнил, как много человек было опрошено и когда проходило исследование.

В 2011 году ВЦИОМ сообщал о результатах похожего исследования. Тогда о вращении Солнца вокруг Земли рассказала треть респондентов (32%). Также 11% опрошенных были уверены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его просто прокипятить.

Напомним, по современным представлениям, Земля обращается вокруг Солнца. Она делает вокруг него полный оборот примерно за 365,26 солнечных суток.

 
 
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Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова Валерия...

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