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Четверть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли
31.03.2017 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом сообщает газета «
«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», — сказал Валерий Федоров.
Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом части россиян на этот вопрос. Он не уточнил, как много человек было опрошено и когда проходило исследование.
В 2011 году ВЦИОМ
Напомним, по современным представлениям, Земля обращается вокруг Солнца. Она делает вокруг него полный оборот примерно за 365,26 солнечных суток.
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Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова Валерия...
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