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В Беларуси впервые появились городские Wi-Fi-автобусы
31.03.2017 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Впервые в Беларуси в городском общественном транспорте появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров. Об этом рассказали в компании velcom, обеспечившей реализацию технического решения.
На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному автобусному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский — Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров.
Чтобы подключиться к Wi-Fi, пассажирам нужно пройти идентификацию на специальном портале. После авторизации там на номер телефона придет SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале.
Пилотный проект реализован ОАО «Гомельоблавтотранс» и компанией velcom. Своим партнером для организации Wi-Fi-решения мобильный оператор выбрал Cisco.
В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов. Впоследствии на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города. Представители velcom утверждают, что готовы предложить решение транспортным перевозчикам по всей стране.
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Впервые в Беларуси в городском общественном транспорте появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили...
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