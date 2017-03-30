﻿ В Беларуси впервые появились городские Wi-Fi-автобусы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси впервые появились городские Wi-Fi-автобусы

31.03.2017 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Впервые в Беларуси в городском общественном транспорте появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров. Об этом рассказали в компании velcom, обеспечившей реализацию технического решения.

В Беларуси впервые появились городские Wi-Fi-автобусы
Фото: spbdnevnik.ru

На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному автобусному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский — Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, пассажирам нужно пройти идентификацию на специальном портале. После авторизации там на номер телефона придет SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале.

Пилотный проект реализован ОАО «Гомельоблавтотранс» и компанией velcom. Своим партнером для организации Wi-Fi-решения мобильный оператор выбрал Cisco.

В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов. Впоследствии на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города. Представители velcom утверждают, что готовы предложить решение транспортным перевозчикам по всей стране.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в Беларуси в городском общественном транспорте появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Четверть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика