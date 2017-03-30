Впервые в Беларуси в городском общественном транспорте появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров. Об этом рассказали в компании velcom, обеспечившей реализацию технического решения.



Фото: spbdnevnik.ru

На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному автобусному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский — Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, пассажирам нужно пройти идентификацию на специальном портале. После авторизации там на номер телефона придет SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале.

Пилотный проект реализован ОАО «Гомельоблавтотранс» и компанией velcom. Своим партнером для организации Wi-Fi-решения мобильный оператор выбрал Cisco.

В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов. Впоследствии на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города. Представители velcom утверждают, что готовы предложить решение транспортным перевозчикам по всей стране.