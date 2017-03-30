﻿ Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве

31.03.2017 12:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международный коллектив астрофизиков обнаружил загадочную рентгеновскую вспышку в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет от Земли. Соответствующее исследование принято к публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и доступно на сайте arXiv.org, передает Lenta.ru.

Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве
Фото: NASA / CXC / Pontifical Catholic University / F. Bauer et al.

В октябре 2014 года космический телескоп Chandra зарегистрировал в районе участка небесной сферы, получившего название CDF-S (Chandra Deep Field-South), вспышку: интенсивность рентгеновского излучения из данного источника резко выросла на несколько часов в тысячу раз.

За несколько минут в окружающее пространство было выброшено больше энергии, чем всеми звездами галактики, в которой располагается источник. Примерно через сутки сигнал исчез. До этого обсерватория Chandra не регистрировала подобных событий. Наблюдения космических телескопов Hubble и Spitzer позволили определить расстояние до источника.

Ученые не знают природы необычного сигнала, однако выдвигают несколько гипотез его происхождения: коллапс массивного светила, слияние двух нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой, а также уничтожение белого карлика черной дырой.

Каждая из них полностью не описывает событие из CDF-S. Ученые не исключают, что имеют дело с новым астрономическим явлением.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный коллектив астрофизиков обнаружил загадочную рентгеновскую вспышку в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Беларуси впервые появились городские Wi-Fi-автобусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика