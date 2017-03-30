Астронавты NASA Пегги Уитсон и Шейн Кимбро во время выхода в открытый космос потеряли там часть защитного экрана станции. Об этом сообщает Washington Post .



Изображение: NASA / The Guardian / Science Alert

В ходе работ астронавты выронили один из четырех щитов, которые составляют защитный экран станции. Он предохраняет Международную космическую станцию от микрометеоритов. 1,5-метровый элемент весом около восьми килограммов уплыл в открытый космос.

Как только Уитсон заметила пропажу, она тут же сообщила об этом в центр управления полетами. Три оставшихся экрана установили так, чтобы они закрывали наиболее уязвимые места.



Изображение: NASA / Science Alert / The Guardian

Специалисты NASA проследили за щитом с помощью камер. По их данным, сейчас он не представляет угрозы безопасности космонавтов или МКС. Ожидается, что элемент в конце концов попадет в земную атмосферу и сгорит в ней.

Выход Уитсон и Кимбро в открытый космос продлился более шести часов. Они работали над стыковочным портом, который понадобится для работы «космического такси», разрабатываемого компанией Boeing.