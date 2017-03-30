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Астронавты NASA потеряли в открытом космосе кусок МКС
31.03.2017 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Астронавты NASA Пегги Уитсон и Шейн Кимбро во время выхода в открытый космос потеряли там часть защитного экрана станции. Об этом сообщает
В ходе работ астронавты выронили один из четырех щитов, которые составляют защитный экран станции. Он предохраняет Международную космическую станцию от микрометеоритов. 1,5-метровый элемент весом около восьми килограммов уплыл в открытый космос.
Как только Уитсон заметила пропажу, она тут же сообщила об этом в центр управления полетами. Три оставшихся экрана установили так, чтобы они закрывали наиболее уязвимые места.
Специалисты NASA проследили за щитом с помощью камер. По их данным, сейчас он не представляет угрозы безопасности космонавтов или МКС. Ожидается, что элемент в конце концов попадет в земную атмосферу и сгорит в ней.
Выход Уитсон и Кимбро в открытый космос продлился более шести часов. Они работали над стыковочным портом, который понадобится для работы «космического такси», разрабатываемого компанией Boeing.
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Астронавты NASA Пегги Уитсон и Шейн Кимбро во время выхода в открытый космос потеряли там часть защитного экрана станции. Об этом сообщает Washington Post.
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