﻿ Астронавты NASA потеряли в открытом космосе кусок МКС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астронавты NASA потеряли в открытом космосе кусок МКС

31.03.2017 12:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Астронавты NASA Пегги Уитсон и Шейн Кимбро во время выхода в открытый космос потеряли там часть защитного экрана станции. Об этом сообщает Washington Post.

Астронавты NASA потеряли в открытом космосе кусок МКС
Изображение: NASA / The Guardian / Science Alert

В ходе работ астронавты выронили один из четырех щитов, которые составляют защитный экран станции. Он предохраняет Международную космическую станцию от микрометеоритов. 1,5-метровый элемент весом около восьми килограммов уплыл в открытый космос.

Как только Уитсон заметила пропажу, она тут же сообщила об этом в центр управления полетами. Три оставшихся экрана установили так, чтобы они закрывали наиболее уязвимые места.

Астронавты NASA потеряли в открытом космосе кусок МКС
Изображение: NASA / Science Alert / The Guardian

Специалисты NASA проследили за щитом с помощью камер. По их данным, сейчас он не представляет угрозы безопасности космонавтов или МКС. Ожидается, что элемент в конце концов попадет в земную атмосферу и сгорит в ней.

Выход Уитсон и Кимбро в открытый космос продлился более шести часов. Они работали над стыковочным портом, который понадобится для работы «космического такси», разрабатываемого компанией Boeing.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астронавты NASA Пегги Уитсон и Шейн Кимбро во время выхода в открытый космос потеряли там часть защитного экрана станции. Об этом сообщает Washington Post.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Астрономы сообщили о таинственном космическом взрыве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика