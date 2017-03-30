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Ученые обнаружили в центре Москвы тайную комнату

31.03.2017 16:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Москве у основания Китайгородской стены обнаружили специальную тайную комнату, которой пользовались защитники города в XVI веке. Об этом сообщает сайт городской мэрии.

Ученые обнаружили в центре Москвы тайную комнату
Изображение: mos.ru

Помещение называется «слух». Это небольшая ниша со сводчатыми стенами, встроенная в стену на уровне фундамента. Стены создавали особый акустический эффект, благодаря которому в комнате было слышно всё, что происходит на улице.

«Слух» был нужен, чтобы подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения. В мирное время его могли использовать для хранения припасов.

Ученые обнаружили в центре Москвы тайную комнату
Изображение: mos.ru

Китайгородская стена с 12 башнями была построена в середине 30-х годов XVI века. Ее возвели для защиты города от набегов крымских татар. Длина сооружения составляла 2,5 тысячи метров, до наших дней сохранились лишь небольшие элементы стены.

Ранее в стене уже обнаруживали тайные ниши при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века.

 
 
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В Москве у основания Китайгородской стены обнаружили специальную тайную комнату, которой пользовались защитники города в XVI веке. Об этом сообщает сайт...

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