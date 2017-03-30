Разработчики защищенного мессенджера Telegram объявили о запуске голосовых вызовов. Новая функция доступна пользователям приложения версии 3.18 для Android и iOS.

Звонки получили сквозное шифрование, что делает их невозможными для прослушивания со стороны спецслужб. Однако, если есть подозрения, можно сверить криптографические ключи в виде четырех смайликов, которые отображаются на экране звонящего и собеседника.

Все звонки обрабатываются нейронной сетью, которая анализирует технические данные для обеспечения наилучшего качества связи.





Telegram – бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 миллиона человек.

Основатели сервиса, братья Павел и Николай Дуровы, позиционируют его как самый безопасный мессенджер.