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В Telegram заработали голосовые вызовы
31.03.2017 13:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Разработчики защищенного мессенджера Telegram объявили о запуске голосовых вызовов. Новая функция доступна пользователям приложения версии 3.18 для Android и iOS.
Звонки получили сквозное шифрование, что делает их невозможными для прослушивания со стороны спецслужб. Однако, если есть подозрения, можно сверить криптографические ключи в виде четырех смайликов, которые отображаются на экране звонящего и собеседника.
Все звонки обрабатываются нейронной сетью, которая анализирует технические данные для обеспечения наилучшего качества связи.
Telegram – бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 миллиона человек.
Основатели сервиса, братья Павел и Николай Дуровы, позиционируют его как самый безопасный мессенджер.
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Разработчики защищенного мессенджера Telegram объявили о запуске голосовых вызовов. Новая функция...
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