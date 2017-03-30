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Twitter исключил имена собеседников из подсчета длины сообщения
31.03.2017 13:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сервис микроблогов Twitter смягчил правила публикации сообщений. Теперь из лимита в 140 символов исключены имена собеседников, диалог с которыми уже стартовал. На первичные обращения новшество не распространяется. Напомним, что с сентября прошлого года при подсчете длины перестали учитываться цитаты и медиафайлы.
Изначально Twitter ориентировался на формат SMS, который на момент создания сервиса (2006 год) пользовался большой популярностью в США. Именно этим объясняется существование ограничения по размеру сообщений в 140 знаков.
Основным заработком Twitter является реклама. Однако сервис до сих продолжает работать в убыток. В прошлом году чистые потери составили $457 миллионов. В связи с чем руководство компании задумалось о введении платных услуг для пользователей, которые могут быть представлены в ближайшее время.
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Сервис микроблогов Twitter смягчил правила публикации сообщений. Теперь из лимита в 140 символов...
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