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Камеру Samsung Galaxy S8 легко запачкать

31.03.2017 13:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Журналисты нашли первый серьезный недостаток нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Он связан со сканером отпечатков пальцев, который теперь находится рядом с камерой.

Расположение оказалось не слишком удачным. С непривычки многие промахиваются и касаются объектива основной камеры, который мгновенно пачкается. При этом производитель предвидел эту проблему и сделал специальное уведомление, которое появляется в приложении камеры сразу после настройки сканера отпечатков. Оно гласит, что чистый объектив позволяет делать снимки лучшего качества.

Камеру Samsung Galaxy S8 легко запачкать

Прием предварительных заказов на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ откроется 30 марта. Розничные продажи стартуют 21 апреля. Стоимость 5,8-дюймовой модели составляет 800 евро, 6,2-дюймовой – 900 евро.

 
 
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Журналисты нашли первый серьезный недостаток нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Он связан со...

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