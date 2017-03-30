Журналисты нашли первый серьезный недостаток нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Он связан со сканером отпечатков пальцев, который теперь находится рядом с камерой.

Расположение оказалось не слишком удачным. С непривычки многие промахиваются и касаются объектива основной камеры, который мгновенно пачкается. При этом производитель предвидел эту проблему и сделал специальное уведомление, которое появляется в приложении камеры сразу после настройки сканера отпечатков. Оно гласит, что чистый объектив позволяет делать снимки лучшего качества.





Прием предварительных заказов на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ откроется 30 марта. Розничные продажи стартуют 21 апреля. Стоимость 5,8-дюймовой модели составляет 800 евро, 6,2-дюймовой – 900 евро.