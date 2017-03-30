Компания Xiaomi представила обновленную версию ноутбука Mi Notebook Air, который похож на MacBook, но имеет более простые характеристики.

Новая версия получила 12,5-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей и процессор Intel Core m3-7Y30 (Kaby Lake), благодаря которому производительность устройства выросла на 12% по сравнению с предыдущем поколением. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, твердотельной – 128/256 ГБ. Встроенного аккумулятора хватает на 11,5 часов автономной работы. Также он поддерживает технологию быстрой зарядки, которая позволяет зарядить батарею от 0% до 50% за полчаса. Вес ноутбука составляет всего 1,07 кг.





Стоимость модели со 128 ГБ памяти составляет $520, а вариант с 256 ГБ предлагается за $580.