Компания Activision представила дебютный трейлер многопользовательского шутера Destiny 2. Также разработчики поделились небольшой порцией информации об игре, сообщает InGame .

Destiny 2 представляет собой многопользовательский шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит спасти человечество от полного уничтожения. Последний город на Земле оккупирован Красным Легионом. Стражи, элитные воины, потерпели поражение и были поставлены на грань уничтожения. Некоторые из них отправляются в эпическое путешествие по Солнечной системе с целью найти новое мощное оружие и новых союзников, чтобы вернуть свой дом и покарать захватчиков.

Демонстрация игрового процесса Destiny 2 состоится 18 мая. В продажу игра поступит 8 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. За оформление предварительного заказа предлагается бонус в виде раннего доступна к бета-версии.