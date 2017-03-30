В общественном транспорте в Беларуси появился бесплатный интернет. Компания velcom обеспечила реализацию технического решения для пилотного проекта, реализованного в Гомеле, где по городским маршрутам пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров.

Бесплатным интернетом пассажиры смогут пользоваться на протяжении всего маршрута движения автобуса. Для этого автобусы оснащены мощными роутерами Cisco, которые получают сигнал через 3G-сеть, после чего раздают трафик пассажирам по технологии Wi-Fi. Сеть обеспечивает устойчивый прием в любой точке салона.

На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному автобусному маршруту №17 «мкр-н Кленковский-Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров. Пропускной способности хватит, чтобы проверить почту, написать друзьям в соцсетях и переслать фотографию. Причем сеть устроена таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость доступа в интернет сразу для значительного числа пассажиров.

Чтобы пользоваться бесплатным интернетом, пассажирам нужно пройти идентификацию. Для этого в velcom разработали специальный портал авторизации. Механизм максимально упрощен: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале. Такая схема одобрена регулятором и полностью соответствует требованиям законодательства.